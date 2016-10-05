Вильнюс, 5 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Первый избиратель на предварительных выборах в Сейм Литвы зарегистрирован в системе Центральной избирательной комиссии в 8:00 в самоуправлении Расейняйского района, в Расейняйско-Кедайняйском округе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 октября, в ЦИК Литвы.

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По данным системы ЦИК, 5 октября в 11:00 на предварительном голосовании отметились 3835 избирателей. Голосовать заранее можно во всей помещениях самоуправлений Литвы 5 и 6 октября с 8 до 20 часов.

Напомним, сегодня в Литве стартовало предварительное голосование на парламентских выборах. Основной день голосования — 9 октября.