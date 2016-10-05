Москва, 5 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 6 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 2,6 копейки и составил 62,4583 рубля. Курс евро к рублю вырос на 32,26 копейки — до 70,0782 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,95 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 65,8873 рубля.