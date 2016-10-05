Рига, 5 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Во вторник, 4 октября, латвийский поставщик газа Latvijas Gāze (Латвийский газ) закончил закачку в Инчукалнское подземное газохранилище природного газа, поставляемого по трубопроводу из России, сообщает LETA. Планируется, что в ближайшие дни уже начнутся поставки латвийским потребителям природного газа из газохранилища.

o-nedvizhke.ru Долг за газ

В 2016 году в газохранилище закачано 1,25 млрд кубометров природного газа. Общий объем активного газа в хранилище составляет 1,53 млрд кубометров, что составляет 66,5% от возможного максимума — 2,3 млрд кубометров.

«Количества природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище латвийским пользователям природного газа достаточно, чтобы в отопительный сезон 2016/2017 года полностью обеспечить потребление», — заявили представители Latvijas Gāze.

Во время отопительного сезона весь природный газ для потребления в Латвии поставляется из хранилища, а летом — непосредственно из российской газопроводной системы и одновременно закачивается в хранилище.

Напомним, предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.