Берлин, 5 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Со стороны международного сообщества и ФРГ никаких предложений о введении новых санкций против России за ее «роль в сирийских событиях» не поступало, заявил МИД ФРГ, сообщает 5 октября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«На данный момент, я не слышал, чтобы кто-нибудь в Германии, либо в другой стране, предложил ввести санкции», — сказал пресс-секретарь МИД ФРГ.

Официальные лица из США, Великобритании, Франции, Италии и Германии должны позже встретиться в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта в Сирии.