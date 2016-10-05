Пермь, 5 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Пермском крае за восемь месяцев отмечено снижение смертности населения почти на 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Прикамье сохраняется позитивная динамика основных демографических показателей. За восемь месяцев 2016 года показатель смертности населения от всех причин составил 13,9 промилле, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 3,9% и на 2,1% меньше фактического значения в целом за 2015 год.

Постепенное снижение смертности наблюдается по всем группам причин: на 4,2% — от болезней системы кровообращения; на 6,3% — от новообразований; на 30,4% — от туберкулеза; на 19,5% — от заболеваний органов дыхания; на 5% — от заболеваний органов пищеварения; на 4,6% — от внешних причин; на 29,3% — от дорожно-транспортных происшествий.

Показатель младенческой смертности составил 5,6 промилле, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 13,8%.

Напомним, что в 2015 году наблюдалась противоположная тенденция. Демографическая ситуация в Пермском крае по итогам девяти месяцев 2015 года характеризовалась увеличением числа умерших на 3,1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 2015 году, в целом по краю наблюдался ощутимый рост уровня смертности от новообразований (на 9,7%), от болезней органов пищеварения (на 10%), от инфекционных и паразитарных болезней (на 17,2%), от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 19,4%) и от болезней нервной системы (более чем в два раза).

В пресс-службе губернатора Пермского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что изменение ситуации связаны с введением дополнительных мер по снижению смертности населения, в частности, указом губернатора Виктора Басаргина 2016 год объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. По заданию главы региона краевое министерство здравоохранения работает над тем, чтобы все жители Пермского края были обеспечены специализированной медицинской помощью. Для этого на селе строятся фельдшерско-акушерские пункты, а узкие специалисты лучших краевых клиник регулярно посещают отдаленные населенные пункты Прикамья в рамках проекта «Выездная поликлиника».