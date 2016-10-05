Вашингтон, 5 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. На торговой интернет-площадке Marketplace, недавно запущенной Facebook, появились объявления о продаже товаров, противоречащие правилам сервиса. Авторы объявлений предлагают пользователям приобрести оружие, наркотики и животных, сообщает RT.

Alexas Fotos Еж

Как отмечают пользователи площадки, люди предлагают купить у них еду, птиц, собак и даже детей. Например, за $50 на Marketplace продается ежик.

«Что не так с этим Facebook Marketplace?», — спрашивают они.

Торговая площадка Marketplace предназначена для покупки и продажи различных товаров. Социальная сеть Facebook анонсировала ее запуск 3 октября.