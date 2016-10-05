Москва, 5 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. На юге Москвы при падении строительной люльки с пятого этажа пострадал находящийся в ней рабочий: мужчина госпитализирован с серьёзными травмами, передаёт Life.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительная люлька

ЧП произошло на Ереванской улице у дома № 5. Здесь проводились покрасочные работы.

Оторвавшаяся люлька упала под окна первого этажа. Находящийся в ней рабочий выжил и был на момент приезда врачей в сознании: он жаловался на боль в спине. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.

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