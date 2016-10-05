Вильнюс, 5 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте, воспользовавшись возможностью проголосовать заранее, отдала свой голос на выборах в Сейм сегодня, 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Peggy Marco Против

Глава страны призвала жителей принимать активное участие в выборах и голосовать ответственно. «Выборы — это возможность Литвы решить, как жить в ближайшие 4 года. Каждый голос — очень важен, поэтому нельзя оставаться в стороне при создании государства. Призываю всех людей с избирательным правом прийти на выборы и решить, кому мы доверим свое будущее. Никто другой за нас это не сделает», — сказала президент.

Комментируя свой выбор президент сказала, что голосовала «за перемены».

Напомним, основной день голосования на парламентских выборах 9 октября. Нынешняя правящая коалиция состоит из социал-демократов, Рабочей партии и партии «Порядок и справедливость». Грибаускайте открыто выступает против этих партий.