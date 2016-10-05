Москва, 5 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») избрана главой комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, за такое решение проголосовало большинство депутатов Госдумы в ходе первого пленарного заседания Госдумы VII созыва.

crimea.gov.ru Наталья Поклонская

Комиссия будет состоять из 17 депутатов, она сформирована по пропорциональному принципу.

В Госдуме нового созыва будут работать четыре депутатские комиссии, все их руководители представляют фракцию «Единая Россия».