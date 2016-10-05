Ольштын, Польша, 5 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Открывшийся сегодня, 5 октября, в Ольштыне российско-польский деловой форум демонстрирует здоровый интерес бизнесменов двух стран друг к другу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов, участвующий в международном форуме.

gov39.ru Вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов

«За два года — за период санкций и контрсанкций — польская сторона, на мой взгляд, подустала, — сказал Рольбинов. — И последние события — прекращение местного приграничного передвижения — это звенья одной цепочки, когда товарооборот падает и страдает, прежде всего, польский бизнес».

«Я утром разговаривал с заместителем маршалка Варминьско-Мазурского воеводства и сказал ему, что не помню такого оживления со стороны поляков. То, что сегодня большое количество калининградских и польских предпринимателей пришли на эту встречу, говорит о том, что в этом есть необходимость. Если есть экономика, то будет и бизнес, вопреки всему, и политика свыше не может нарушить этого движения».

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 5 октября, в польском городе Ольштын проходит российско-польский совет по сотрудничеству, а также форум делового сотрудничества между бизнесменами Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства.