Калининград, 5 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Компания «Объединенные пивоварни Хайнекен» с 1 января 2017 года прекращает производство на своем филиале в Калининграде — «Компании ПИТ». Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщается в пресс-релизе Heineken.

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«Компания «Объединенные Пивоварни Хейнекен» объявила о прекращении производства на своем филиале в Калининграде — «Компании ПИТ» — с 1 января 2017 г, — сказано в сообщении. — Объемы, производимые в Калининграде, будут перераспределены на другие предприятия Heineken».

В компании назвали решение об остановке производства «вынужденной мерой», так как в последнее время из-за падения рынка пива мощности калининградского завода использовались не полностью.

«Компания пришла к такому решению после тщательного анализа ситуации на рынке и всех возможных вариантов в целях сохранения эффективности своей деятельности в РФ», — говорится в сообщении.