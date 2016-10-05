Москва, 5 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Вопросы усиления роли фракции в принятии решений в парламенте актуальны, поскольку фракции представляют политические силы, за которые люди голосовали. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил Вячеслав Володин («Единая Россия»), отвечая на вопрос лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о возможности внесения в регламент Госдумы поправок, усиливающие права фракций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Это те темы, которые надо обсуждать, и они достаточно актуальны, фракции представляют те политически силы, за которые люди голосовали», — сказал он, подчеркнув, что это следует «обсуждать со всеми руководителями фракций».

Касаясь перераспределения расходов бюджета Госдумы в интересах фракций, Володин отметил, что «аппарат Госдумы должен делать все, чтобы депутат эффективно исполнял полномочия», и депутатам видно «как никому другому», какие меры надо в этой связи принять.

«Эти темы заслуживают обсуждения и принятия по ним решения», — сказал он.

Касаясь темы возможной ротации партийного списка, Володин подчеркнул, что эту тему он не может комментировать. «Есть требования, которые распространяется на эту процедуру, они лежат в рамках существующего законодательства и конституции», — сказал он, признав, что проблема есть. «Должна быть обратная связь, учитывая, что хромает и дисциплина, и многие перестают работать», — сказал Володин.