Краснодар, 5 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае правоохранительные органы разыскали мать брошенных в опасности малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 5 октября, в настоящее время 25-летней жительницы Республики Адыгея уже предъявлено обвинение по ч.1 ст.125 УК РФ.

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Под стражу на время следствия подозреваемую не заключили, но суд обязал ее подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Как рассказала сама нерадивая мать, детей она оставила из-за тяжелого материального положения и отсутствия постоянного жилья. Дознаватели выяснили, что у обвиняемой имеются еще двое детей, однако в отношении них родительских прав она уже лишилась.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, двух маленьких девочек, одной из которых 1,5 года, а второй едва исполнилось четыре месяца, прохожие обнаружили у подъезда по улице 76 Квартал в городе Курганинске 1 октября. Как выяснилось позже, в опасном для жизни и здоровья состоянии их оставила мать. Она положила детей на лестничный марш, ведущий в подвал многоквартирного дома, после этого скрылась.

Добавим, что статья Уголовного кодекса, по которой женщине предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, принудительными работами, арестом до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.