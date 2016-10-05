Москва, 5 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Российский сатирик Михаил Задорнов отменил до новогодних праздников часть концертов из-за серьёзной болезни. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Daria Pichugina Михаил Задорнов

"Должен довести до вашего сведения, поскольку иначе обо мне скоро поползут разные слухи: я действительно должен отменить часть концертов до Нового года», — написал Задорнов.

Артист пояснил, что отмена концертов коснётся тех городов, для путешествия в которые потребовались бы перелёты или далёкие переезды.

«В организме, к сожалению, обнаружен серьёзнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно», — уточнил он.

Задорнов отметил, что сейчас ему необходимо сохранять душевное равновесие и от разъяснений он предпочитает воздержаться, чтобы не давать поводов к слухам. Часть концертов в Москве и близких к столице городах артист всё-таки проведёт.

«А дальние концерты отменяются по весьма даже уважительным причинам», — пояснил он. Задорнов пояснил, что у него остаётся оптимистичный настрой.