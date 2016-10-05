Рязань, 5 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В поселках Мурмино, Листвянка, Окский, Варские, а также в селах Подвязье и Дядьково Рязанской области нет горячей воды и отопления, несмотря на то, что температура уже давно упала ниже нормы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, местные жители не могут добиться от чиновников ответов на единственный вопрос: когда будет горячая вода и тепло. Из-за этого обратившиеся к общественникам жители боятся, что без отопления им быть еще несколько недель.

Осип Браз. Женщина, пьющая чай. 1914

Активистам ОНФ местные чиновники все-таки ответили. Так, по их словам, проблемы связаны с неготовностью тепловой компании, которая обслуживает котельные. Кроме того, компания имеет долги перед поставщиками.

«По словам председателя совета депутатов Мурминского сельского поселения Сергея Соколова, проблемы с теплоснабжением и перебоями в подаче тепла носят системный характер. Частная организация, обслуживающая котельные, задолжала за поставку тепла больше 26 млн рублей. При этом деньги с населения взимались исправно, отметил Соколов», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом компания не только не платила за электроэнергию, но и не выполнила обязательства, которые предполагались в концессионном соглашении. К примеру, она должна была заменить изношенные котельные и провести капитальный ремонт. Однако работы выполнены не были. Активисты ОНФ считают, что к решению проблемы должна активно подключиться администрация Рязанского района, которая и заключала концессионное соглашение с такой ненадежной компанией.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Рязани начался в двадцатых числах сентября. 4 октября в городе произошел прорыв теплотрассы, из-за которого без тепла остались более ста домов.