Одинцово, Московская область, 5 октября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Спустя два года на участке дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе в Одинцовском районе Московской области были завершены все работы по реконструкции. Дорога была расширена, построена необходимая инфраструктура и проложены новые коммуникации. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства «Росавтодор».

pixabay.com Шоссе

Реконструкцию дороги, которую выполняло ФКУ «Центравтомагистраль», стартовала еще в июле 2014 года. За это время на участке появились две дополнительные полосы, проведено переустройство инженерных коммуникаций, построено два моста и шесть подъездов к трассе. Помимо этого на дороге появились светофоры, шумозащитные экраны и около 200 мачт освещения.

«Благодаря проведению реконструкции удалось разгрузить двухкилометровый участок трассы, на котором зачастую скапливались «пробки», особенно в утренние и вечерние часы. Также проведенные работы позволят снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду в условиях ежегодного роста трафика на этом отрезке трассы», — заявили в пресс-службе компании.

Планируется, что в период с 2017 по 2020 год будет проведена реконструкция на другом участке дороги, отвечающем за подъезд к городу Одинцово.