Рига, 5 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Выступая на мероприятии, посвященном 60-летию Всемирного общества свободных латышей, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис согласился с высказанной ему критикой относительно теневой экономики, коррупции, а также упреков к стране от международных инвесторов. Пытаясь оправдаться, глава правительства заявил, что улучшение в этих сферах происходит «шаг за шагом», а быстрого прогресса не получается из-за «происков оппонентов», сообщает LETA.

pixabay.com Флаг Латвии

«Я тоже хочу быстро, но напротив меня сидят оппоненты со своими интересами», — сказал Кучинскис, однако не пояснил, о каких именно оппонентах идет речь.

Что касается экономической эмиграции из Латвии, то, как отметил премьер, причина ее очевидна — разные уровни зарплат на родине и за рубежом. К тому же стоит осознавать, что потомки ссыльных и добровольно сбежавших из Латвии латышей вряд ли вернутся жить в родные края, так как уже пустили корни в новых землях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%. В первую очередь желающих уехать из Латвии привлекает возможного большего дохода и социальных гарантий.

В то же время, абсолютное большинство латвийцев, проживающих за границей (78%), уверены, что правительство Латвии не интересует их судьба, 59% эмигрантов никогда не слышали о государственном плане реэмиграции, 30% не собираются возвращаться никогда (даже в старости) и ни при каких условиях.