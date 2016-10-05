Якутск, 5 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Строительство железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях) надеются завершить в 2017 году. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава Якутии Егор Борисов, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

ru.wikipedia.org Железная дорога

«К сожалению, сегодня железная дорога становится для нас камнем преткновения, — пояснил глава региона. — Потому что сама по себе дорога как бы завершена до Нижнего Бестяха, но 2 миллиарда, которые остались из около 50 миллиардов, мы никак не можем освоить».

По словам Егора Борисова, строительство зависло из-за того, что республике не удаётся найти общий язык с министерством транспорта РФ и федеральным агентством железнодорожного транспорта, чтобы найти добросовестного подрядчика, который и завершит эту работу.

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«Всего-то 2 миллиарда осталось, но к сожалению, это вопрос. Заказчиком является Минтранс РФ после агентства железной дороги, а подрядчиком являлся «Транстрой», который в своё время не справился с этой задачей. Сегодня идёт поиск добросовестного подрядчика. И мы надеемся, что в 2017 году, в конце концов, закончим этот объект», — пообещал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на завершение строительства пускового комплекса железнодорожной линии Томмот — Якутск (Нижний Бестях) из федерального бюджета обещали выделить 1, 951 миллиарда рублей. Но когда в регион поступят деньги и будут завершены работы — пока неизвестно. Не озвучена и сумма, необходимая на завершение всех работ по участку железной дороги Томмот — Якутск (Нижний Бестях). Когда по ней можно будет безопасно перевозить грузы и пустить пассажирские поезда — тоже не сообщается. Официальный запрос ИА REGNUM в министерство транспорта республики остался без ответа.

Напомним, этот участок железной дороги строится уже более 10 лет и до сих пор не сдан в эксплуатацию. Завершение строительства переносят — обещали достроить сначала к 2015, затем в 2016. Дорога не доведена до строительных нормативов, там просадки путей и недоделанные мосты, в акте по итогам её строительства 784 замечания.