Ставрополь, 5 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум.



Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

В Ставропольском крае перекрыт канал поставки синтетических наркотиков из Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Полиция задержала пятерых участников группировки. Один из них привез на Ставрополье 18,5 кг наркотиков. Он разложил их в 37 пакетов и спрятал в тайниках своего автомобиля.

Поставщика наркотиков «взяли» в Ставрополе. А его подельников, также поставляющих наркотики на юг страны задержали в Москве. У них также в машинах и дома были спрятаны еще 7 кг наркотиков.

Распространителей в Ставропольском крае тоже вскоре вычислили. Они держали свои тайники в Предгорном и Шпаковском районах Ставрополья. Там нашли около 3 кг «синтетики».

Все задержанные попали под уголовную статью и сейчас арестованы. Ведется следствие.

Напомним, в прошлом месяце на Ставрополье была задержана группа наркодилеров, торговавших спайсом через интернет. Участники группы получали наркотики по почте, фасовали их и сбывали, закладывая в тайники территории Кавказских Минеральных Вод.

А в августе текущего года на Ставрополье был раскрыт крупный канал сбыта героина. Злоумышленник распространял наркотическое средство, расфасовывая по дозам и закладывая их в тайники в городе Ставрополе.