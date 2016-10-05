Ростов-на-Дону, 5 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум.

Шесть микрорайонов Таганрога Ростовской области могут остаться без тепла, если ООО «Тепловая генерация» не начнет рассчитываться с долгом в размере 31 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 5 октября, компания сорвала договор с поставщиком голубого топлива.

hyser.com.ua Долг за газ

Ранее котельную уже отключали от газа, но после подписания договора залога на имущество подачу газа возобновили. График погашения задолженности пока ещё не заключен, а достигнутые договоренности не соблюдены.

«Руководство ООО «Тепловая генерация» отказалось предоставить документы для завершения процедуры регистрации договора залога. В связи со сложившейся ситуацией до 10 октября будет принято о дальнейших действиях в отношении должника», — отмечено в сообщении.

Напомним, что в конце прошлой недели после вмешательства прокуратуры подачу голубого топлива возобновили во всех проблемных городах области — Азове, Новочеркасске и Таганроге. Приостановить подачу газа на котельные поставщик решил из-за больших долгов за газ. При этом акцент сделан на предприятия, которые вовремя не оплачивали услугу. Население по счетам платит вовремя.

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