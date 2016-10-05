Душанбе, 5 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «Невиданно расширились рамки использования государственного языка, как в делах управления государством, так и на политической, социально-экономической и культурной аренах», — заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя соотечественников с Днем государственного языка, который ежегодно отмечается в стране 5 октября.

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Говоря о важности сохранения национального языка как символа государственности и независимости, таджикский лидер призвал таджикистанцев «сплоченно стремиться для максимального расширения функционирования языка во всех сферах жизни, систематического обогащения его словарного фонда, а также защиты и сохранения идентичности и чистоты государственного языка».

Эмомали Рахмон акцентировал внимание на том, что особый вклад в этом деле должен быть внесен средствами массовой информации. «Их ответственные лица должны проявлять больше заботы о чистоте языка, ибо СМИ считаются блестящим зеркалом национального языка», — подчеркнул президент.

Напомним, 5 октября 2009 года вступил в силу закон «О государственном языке Республики Таджикистан», согласно которому каждый гражданин этой среднеазиатской страны должен знать таджикский язык и общаться с органами власти и с официальными лицами только на нем.

Тем временем наблюдатели отмечают сужение сферы использования в стране русского языка, практически все госучреждения в Таджикистане перешли на использование в работе государственного языка.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана в августе 2016 года предложил штрафовать журналистов, которые нарушают нормы и правила таджикского языка.