Москва, 5 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Должность первого заместителя главы администрации президента РФ, как и все должности в администрации президента, предполагает выполнение указов и решений, принятых главой государства. Значение этой должности слишком преувеличено, это повелось еще со времен Суркова и мифов о нем, дескать, человек, находящийся на должности, курирующей внутреннюю политику, является человеком самостоятельным, что он проводит свою игру, что он какой-то курс определят, но это, конечно, не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM известный российский политолог и политтехнолог Олег Матвейчев, комментируя назначение главы Росатома.

premier.gov.ru Сергей Владиленович Кириенко

По его словам, и при Суркове, и при Володине, и при Кириенко будет так же, как и раньше — должность замглавы администрации президента, прежде всего, руководствуется решениями президента».

«Сергей Кириенко — человек системный, исполнительный, всю жизнь работавший в государстве, в каком-то смысле он является таким «чиновником чиновником». На этом посту он будет чётко исполнять решения президента. Те голоса, которые сейчас в соцсетях разлились о том, что с приходом Кириенко начнется либеральный крен и революция, не правы», — считает эксперт.

«Кириенко по натуре никакой не революционер, он человек государственный. Никаких кренов, которые бы не были в замыслах самого президента, Кириенко не допустит. Поэтому работа будет системная и эффективная. По крайней мере, Росатомом он руководил эффективно и хорошо и на должности полпреда справлялся. Никаких революций с его приходом не будет. Ни патриотам боятся нечего, ни либералам радоваться нечего. Кардинально ничего не поменяется», — высказал свое мнение Матвейчев.

«Государство — это живой организм, в государстве идут постоянные реформы, совершенствуются институты и, безусловно, их будут периодически менять и переделывать. Курс страны и курс внутриполитический определяется президентом, и замглавы администрации его будет просто исполнять, а не проводить свою волю и убеждения», — резюмировал эксперт.

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