Астана, 5 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Казахстан и Россия подписали Соглашение по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Документ был принят в ходе Форума межрегионального и приграничного сотрудничества, прошедшего накануне, 4 октября, в Астане.

ecodelo.org Река Урал

Сотрудничество в рамках соглашения предполагает подготовку совместных действий и планов мероприятий по улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения реки Урал; содействие применению новых технологий в области сохранения экосистемы бассейна трансграничной реки Урал; содействие сотрудничеству научно-исследовательских организаций и общественных объединений в области сохранения экосистемы бассейна трансграничной реки Урал; подготовку предложений по сохранению животного мира бассейна трансграничной реки Урал, включая копытных животных, водоплавающих птиц и рыб; подготовку предложений по борьбе с незаконными вырубками леса, вредителями, болезнями леса и лесными пожарами в пойменной части трансграничной реки Урал; содействие в организации мероприятий по увеличению лесистости бассейна трансграничной реки Урал; информирование в соответствии с законодательством государств сторон общественности о мерах по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал; подготовку предложений по адаптации экосистемы бассейна трансграничной реки Урал к изменению климата; содействие в организации мероприятий по снижению нагрузки загрязнения экосистемы трансграничной реки Урал как из точечных источников, так и диффузных источников; обмен информацией о состоянии экосистемы бассейна трансграничной реки Урал и создание сторонами механизма принятия совместных мер по ликвидации и сокращению трансграничного воздействия в бассейне трансграничной реки Урал при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иные сферы сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Компетентными органами определены Министерство энергетики Казахстана и Министерство природных ресурсов и экологии России.

Соглашение заключается сроком на 5 лет.

Напомним, проблемы экологии реки Урал Казахстан и Россия обсуждают уже много лет. Как писало ИА REGNUM, в 2007 году обсуждение этого вопроса стало целью поездки в Оренбург казахстанской делегации во главе со старшей дочерью президента Казахстана Даригой Назарбаевой.

«Обширная территория Оренбургской области требует не только внимательного изучения, но и значительного повышения уровня экологической культуры. В противном случае бассейну главной водной артерии региона, реке Урал, грозит экологическая катастрофа. Чтобы привлечь внимание к этой остро стоящей проблеме, отделение стало инициатором создания российско-казахстанских водных экспедиций по бассейну реки Урал», — пишет оренбургское отделение Русского географического общества. И добавляет, что такие экспедиции были организованы уже 14 раз.

На реку велико антропогенное давление, пишет Fergananews.com: «Рост промышленного сектора в Челябинской и Оренбургской областях Российской Федерации (знаменитая Магнитка и Орск-Никель, точнее — Магнитогорский металлургический и Южно-Уральский никелевый комбинаты) привел к сооружению на всем течении реки Урал 80 гидроузлов с капитальными сооружениями. А еще — 3100 земляных плотин, которые возведены бессистемно на всех малых реках, нанося непоправимый ущерб бассейну реки. (…) Развитие нефтегазового промысла в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана также вносит негативную лепту в ухудшение экологической обстановки вокруг реки. Гибнет заповедный пойменный лес, сокращается биоразнообразие, на грани исчезновения находятся реликтовые растения и животный мир».

Негативные прогнозы озвучивают и ученые.

«Если эксплуатация реки будет продолжаться и дальше теми же темпами, то Урал перестанет впадать в Каспийское море, как не впадает в Каспийское море с 1939 года река Эмба», — считает Александр Чибилёв, директор Института степи Уральского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор географических наук.

Напомним, Урал протекает по территориям трех субъектов Российской Федерации (Оренбургская, Челябинская области и Республика Башкирия) и трех субъектов Республики Казахстан (Актюбинская, Западно-Казахстанская и Атырауская области). С 1991 года Урал приобрел статус межгосударственной трансграничной реки.