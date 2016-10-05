Тамбов, 5 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. 10 октября в Тамбове начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Юрий Рогачев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации.

Josh Wedin Батарея отопления

«В преддверии зимних холодов большинство горожан волнует вопрос своевременного и качественного отопления в многоквартирных домах. Согласно подписанному постановлению, в связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха было решено начать подачу теплоносителя в жилые дома с 10 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом пусконаладочные работы должны быть завершены не позднее 24 октября.

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября было принято решение о начале отопительного сезона в социальных учреждениях города. Уже 23 сентября тепло начало поступать. Однако с жилым фондом власти торопиться не стали, видимо, ожидая окончания работ по ремонту теплосетей. К слову, заместитель губернатора Игорь Кулаков ранее выражал надежду на то, что аварий во время начала сезона будет меньше, чем в 2015 году. Причиной изменений, по мнению чиновника, должно стать то, что за лето была проведена огромная работа.

В 2015 году жители северной части Тамбова ждали тепла вплоть до конца октября. В приемные всех структур власти рекой лились гневные письма от жителей, проблема бралась на контроль администрацией региона, однако ответственные лица только опускали глаза в пол со словами о том, что проблему решить трудно — слишком много порывов из-за изношенности сетей. Сейчас в замене нуждаются более 54% теплосетей. Для полного решения проблемы необходимо не менее 2,8 млрд рублей.

В соседней Рязани отопительный сезон начался еще в двадцатых числах сентября. 4 октября в городе уже произошел первый прорыв теплотрассы, из-за которого жители более ста домов остались без отопления.