Ярославль, 5 октября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля подала иск в Арбитражный суд Ярославской области о возврате в муниципальную собственность имущества предприятия «Городское дорожное управление». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Ярославля адвокат Владимир Зубков, который выступает представителем мэрии в суде по доверенности.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, имущество ГДУ фигурировало в уголовном деле мэра Ярославля Евгения Урлашова, по которому в августе вынесен обвинительный приговор. В вину Урлашову в том числе вменялось получение взятки от депутата муниципалитета предпринимателя Эдуарда Авдаляна за содействие в передаче имущества ГДУ структурам бизнесмена. Сам Авдалян избежал уголовной ответственности, так как заявил о взятке в правоохранительные органы.

При этом юридически имущество ГДУ осталось у бизнесмена и в дальнейшем было им перепродано.

«Имущество выбыло из муниципальной собственности незаконно, против воли собственника, и это подтверждено приговором суда. Следовательно, оно должно быть возвращено в городскую собственность. По некоторым оценкам, его реальная стоимость превышает миллиард рублей, что могло бы решить ряд насущных проблем бюджета города. То, что имущество сейчас находится у добросовестных приобретателей, не влияет на необходимость возврата», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Зубков.

Ответчиком по иску значатся две компании — ооо «ГДУ» и ОАО «ГДУ». Судебные заседания уже начались. На заседании муниципалитета Ярославля 5 котября Владимир Зубков обратился к руководству мэрии Ярославля с просьбой выписать на его имени новую доверенность от имени ио мэра Владимира Слепцова. Предыдущая была выдана Алексеем Малютиным, который сложил полномочия временного главы города.