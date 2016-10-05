Псков, 5 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Псковское областное собрание депутатов шестого созыва в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации будет представлять Александр Борисов («Единая Россия»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, полномочиями сенатора Борисов был наделён сегодня, 5 октября, в ходе первой сессии областного собрания.

council.gov.ru Александр Борисов (крайний справа)

За делегирование Борисова в Совет Федерации проголосовали 37 депутатов из 41 присутствовавшего на сессии. Таким образом, Александр Борисов сохранил за собой членство в Совете Федерации, где он представляет Псковское областное собрание депутатов на протяжении последних семи лет.

Мандат Борисова в региональном парламенте в соответствии с законодательством будет передан следующему кандидату по списку в региональной группе №18.

Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья Псковской области, окончил Северо-Западную академию государственной службы. В 2009 году был избран в Совет Федерации представителем от законодательного органа государственной власти Псковской области. Переизбирался в верхнюю палату парламента от Псковского областного собрания пятого созыва, в которое был избран депутатом в декабре 2011 года. В Совете Федерации с апреля 2013 года он был заместителем председателя комитета по социальной политике.

По итогам голосования 18 сентября Александр Борисов был избран депутатом Псковского облсобрания по списку «Единой России».