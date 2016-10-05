Самара, 5 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. На посту ДПС «Рубеж» недалеко от Тольятти задержан грузовой фургон «ГАЗель», перевозивший 1,5 тонны говядины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

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Выявленная продукция перевозилась без документов, подтверждающих их качество и безопасность, и, соответственно, не подвергнута ветеринарно — санитарной экспертизе, что нарушает требования «Единых ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза.

Был составлен протокол. Продукция не допущена к ввозу и направлена на утилизацию.