Москва, 5 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Безопасность граждан России за рубежом должна оставаться под особым контролем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Службы внешней разведки, сообщает 5 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, в настоящее время, исходя из обстановки в мире, СВР должна соответствовать особым требованиям, таким как действие на опережение, использование нестандартных и нешаблонных подходов.

«И конечно, под особым контролем должна оставаться безопасность наших граждан за рубежом, особенно в таких регионах, как Ближний Восток, Африка, а также в отдельных странах Центральной Азии», — отметил Путин.