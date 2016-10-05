Москва, 5 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании президиума совета по противодействию коррупции 4 октября назвал самые коррумпированные сферы в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

В своем докладе о борьбе органов внутренних дел с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств Колокольцев отметил, что наиболее подвержены криминальным посягательствам сферы госзакупок (товаров, услуг и работ), строительства (в том числе жилищного) и содержания автомобильных дорог.

Также коррумпированы здравоохранение, образование, наука и культура, считает глава МВД РФ. В ходе обсуждения доклада участники совещания уделили отдельное внимание поиску путей совершенствования системы профилактики хищения бюджетных средств.

Кроме того, особое внимание уделялось выработке механизмов взаимодействия между правоохранительными органами и региональными властями для борьбы с коррупцией в сфере госзакупок.