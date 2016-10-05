Екатеринбург, 5 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Дмитрия Снедкова и оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о применении в отношении осуждённого мер медицинского характера. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. В сумашедшем доме

Напомним, что ранее Дмитрий Снедков был осуждён за хулиганство и применение насилия к представителям власти, но был освобождён от уголовной ответственности и помещён в лечебницу для прохождения принудительного лечения, так как был признан невменяемым. Отметим, что адвокат настаивает на вменяемости подзащитного, в связи с чем, подавал апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл в Екатеринбурге 17 июня 2015 года. В тот день, Дмитрий Снедков, проходя мимо здания Законодательного собрания Свердловской области, вдруг начал крушить дорогостоящие машины депутатов на автостоянке. На место происшествия прибыл наряд полиции, которому хулиган оказал сопротивление. В результате в отношении него было возбуждено два уголовных дела: в полиции по подозрению в хулиганстве, а в следственном управлении по подозрению в применении насилия к сотруднику власти.

После задержания подозреваемый был доставлен в участок, но там он не смог дать пояснений своему поступку и даже не смог представиться, а только постоянно заявлял что «кругом коррупция». Из-за такого неадекватного поведения сотрудники полиции решили доставить задержанного в специализированную клинику для освидетельствования. Однако медики сочли его вменяемым, и Дмитрий Снедков вновь был доставлен в участок. Только при повторном допросе он смог представиться и сообщить место жительства.