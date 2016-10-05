Кабул, 5 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв 4 октября в Афганистане, в результате которого погиб военнослужащий США, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Военнослужащий США был убит во время взрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Нангархар на востоке страны при проведении операции против группы боевиков, заявили военные США. В результате взрыва также погибли три солдата правительственных войск Афганистана.

Напомним, в Афганистане и Пакистане находятся, по меньшей мере, сотни боевиков, присягнувших «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют часть территории афганской провинции Нангархар.

Однако боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось расширить свое влияние. Доминирующей террористической силой в Афганистане остается «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).