Москва, 5 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В Москве у входа в здание правительства РФ прошел одиночный пикет против новой системы оплаты труда (НСОТ) в бюджетной сфере, введенной в 2008 году. Участница акции, активиста общественной организации фонда поддержки городских инициатив «Честный город» Ирина Канторович выступает за необходимость срочной отмены действующей системы, которую называет серьезной системной ошибкой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночный пикет. Участница акции — активиста общественной организации фонда поддержки городских инициатив «Честный город» Ирина Канторович

Одиночный пикет был организован возле КПП-3 Белого дома, женщина стояла с плакатом: «Надеюсь вручить лично Д.А.Медведеву петицию «Ликвидируйте механизм присвоения бюджетных средств под маркой экономии». Своим обращением участница пикета надеется привлечь внимание властей к проблеме, в частности премьера-министра РФ Дмитрия Медведева. По ее словам, в большинстве бюджетных организаций происходит оптимизация: «работников вынуждают к увольнению, на оставшихся возлагают их обязанности, иногда вообще не меняя зарплаты при этом, а иногда увеличивая ее немного, совершенно несоразмерно с возросшими обязанностями».

«И если что-то не делать, то, действительно, будет очень серьезный социальный взрыв», — пояснила она корреспонденту ИА REGNUM.

Канторович добавила, что на сайте change.org размещена петиция под названием «Ликвидируйте механизм присвоения бюджетных средств под маркой экономии», которая к сегодняшнему дню набрала 13 921 подпись. Кроме того, 26 сентября она уже обращалась к Медведеву с просьбой принять срочные меры по ликвидации НСОТ, ответа пока нет. По словам активистки, в бюджетных организациях сотрудникам сокращают зарплаты, а администрация «строит свою работу так, чтобы сэкономить больше в свой карман».

«Полное самоуправство администрации — вот к чему привела новая система оплаты труда. Никто ничего не может понять: когда ему заплатят деньги, какие деньги. Вот сейчас, например, у нас у всех у учителей в моей школе — ЦО «Технологии обучения» — на 1/5 часть зарплата уменьшилась. Некую часть необязательную убрали из зарплаты. То есть, когда переводили на новую оплату труда, то в структуру изначально включили 1/6 часть зарплаты, которую в дальнейшем можно убрать. Вот сейчас ее убрали. То есть, как бы незаметно, с 2013 года у нас зарплаты понизились, но при этом кто-то получает 132 600 рублей в месяц», — сообщила она.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ от 5 августа 2008 года N 583, с 1 декабря 2008 года введена НСОТ для работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Заработная плата бюджетных работников состоит их трех частей: оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее зарплата начислялась по Единой тарифной сетке (ЕТС).