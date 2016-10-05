Москва, 5 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности гендиректора «Росатома» станет Александр Локшин. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил представитель «Росатома».

IAEA Imagebank Александр Локшин (крайний справа)

«До выхода указа президента РФ о назначении нового гендиректора госкорпорации Александру Марковичу Локшину поручено осуществлять оперативное руководство атомной отраслью», — говорится в сообщении источника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент РФ Владимир Путин своим указом назначил гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, освободив его от занимаемой должности.

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