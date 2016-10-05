Рязань, 5 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Более ста жилых домов, три школы и девять детских садов остались без отопления из-за прорыва тепломагистрали на улице Советской Армии в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

zhazh.ru Теплотрасса

Прорыв произошел примерно в 17:30 4 октября. Сколько времени понадобится на завершение ремонтных работ, неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что отопление было включено в областном центре 19 сентября.

К слову, изношенность теплосетей в городе составляет примерно 85%, на их замену необходимо примерно 11 млрд рублей. Поэтому аварии вполне ожидаемы. Однако, к примеру, в 2015 году такая ситуация не смогла сорвать отопительный сезон. Всего было зафиксировано 794 повреждения на квартальных сетях (338 — на сетях отопления и 456 повреждений — на сетях горячего водоснабжения). Но, несмотря на это, особо крупных аварий не было.

С аварий и выявленных дефектов отопительный сезон стартовал и в соседнем Владимире.