Ереван, 5 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Выборы всех уровней в Армении уже давно не политический процесс, а работа с населением на местах, в основном с помощью криминала и административного ресурса. Уголовники, шпана, чиновники разного калибра, которых порой трудно отличить друг от друга, используя все возможные меры воздействия, пытаются заполучить заветные голоса. В ход идут как запугивание и угрозы, так и более цивилизованные меры: подкуп, помощь в решении тех или иных проблем, раздача продовольствия. Последняя мера, по данным армянской прессы, особенно по душе некогда провластной, а ныне «оппозиционной» партии «Оринац Еркир» (Страна права). Впрочем, поскольку за последние несколько лет партия полностью себя дискредитировала, было решено сменить название на «Армянское возрождение», тем самым получив возможность вновь взяться за старое.

Аркадий Пелешян

2 октября в двух крупнейших после Еревана городах Армении — Гюмри и Ванадзоре — прошли выборы в органы местного самоуправления. Проще говоря, жителям предстояло выбрать мэра. Но выборы на этот раз проходили не путём прямого голосования, а по партийным спискам. Так было записано в новой Конституции, референдум по которой состоялся в декабре прошлого года и протекал в полном соответствии с означенными выше правилами работы с населением на местах.

Итак, согласно новым законам в выборах могут принимать участие только партии. По итогам голосования избираются члены Совета старейшин, а они выбирают мэра.

В Ванадзоре в Совет старейшин прошли пять партий: правящая Республиканская партия Армении (РПА) с 13 мандатами, «Светлая Армения» — 10 мандатов, «Армянское возрождение» — 5 мандатов, «Процветающая Армения» — 3 мандата и «Дашнакцутюн» — 2 мандата. Чтобы правящая партия смогла избрать мэром своего кандидата, ей необходимо заручиться поддержкой 18 «старейшин», так как их общее число равняется 33. Если к 13 прибавить ешё два голоса «Дашнакцутюн», которую с РПА связывают коалиционные отношения, то голосов всё равно не хватит.

И тут наступил звездный час «Армянского возрождения». Они бы рады и отдать недостающие голоса республиканцам, но ведь они в оппозиции, а на носу парламентские выборы. Кроме того, лидер «Светлой Армении» Эдмон Марукян, чей брат возглавлял партийный список, предложил «возрожденцам» и «Процветающей Армении» объединиться и отправить правящую партию в оппозицию. На это «Армянское возрождение» отвечает абсурдным встречным предложением: мол, мы готовы с вами согласиться, но в качестве ответного жеста на парламентских выборах вы должны будете присоединиться к нам. Если же нет, то мы согласны, чтобы ваши 10 «старейшин» поддержали нашего кандидата в мэры. В ответ, естественно, следует отказ. «Процветающая Армения» поступает мудро, заявив, что согласится с любым итогом, которого достигнут «Светлая Армения» и «Армянское возрождение».

Увы, чтобы достигнуть с «возрожденцами» какой-либо договоренности, сперва нужно узнать, где скрывается их кандидат в мэры — Аркадий Пелешян, который, как оказалось, находится с сегодняшнего дня в розыске.

Пелешян, к слову, перед тем как удариться в политику, был криминальным деятелем по прозвищу Акан. Агитация для него заключалась в постоянных застольях с поеданием хашламы: не раздавать же, в самом деле, буклеты с программой возрождения Ванадзора! Ради справедливости заметим, что буклеты с упомянутой программой раздавали нанятые партией молодые люди. Когда же партийная агитация дошла до Армянской евангелической церкви, там её принимать отказались, тем более что по данным СМИ предстоятель епархии Рафаел Григорян, уже обещал замначальника полиции Армении отдать свой голос и голоса прихожан Республиканской партии.

И вот тогда Пелешян вновь из политика превратился в криминального авторитета, тем более, что выборы уже закончились, и вместе со свитой пошёл проучить Григоряна. В результате действий кандидата в мэры предстоятель оказался больнице, а он сам в розыске. Что будет с выборами мэра, если Пелешян не разыщется предугадать не сложно. Несколько «возрожденцов» перейдут на сторону РПА, а в партии придумают какое-то оправдание в контексте криминального инцидента. А как иначе? Объединившись со «Светлой Арменией» они перейдут во власть, когда как им необходимо оставаться в оппозиции до парламентских выборов, ведь в Армении очень не любят власть.

Во время подготовки материала к публикации стало известно, что Аркадий Пелешян был задержан полицией в Ереване. По сведениям СМИ, он пытался встретиться с руководством «Армянского возрождения».