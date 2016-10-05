Нижний Новгород, 5 октября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Демарш депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, сорвавших первое заседание областного парламента не имеет ничего общего с защитой демократических ценностей и обусловлен личными амбициями и бизнес-интересами членов фронды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Кочеров, комментируя ситуацию с саботажем заседания областного парламента группой депутатов.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский кремль

«Если говорить об Олеге Сорокине, которого многие, в том числе и я, считают вдохновителем этой акции, сорвавшей кворум, я думаю, что он добивается повышения своего статуса. В чем состоит его интерес конкретно, я сказать не могу. Есть мнения, что он не столько претендует на пост председателя законодательного собрания, сколько на пост «серого кардинала» при нем. Либо хотел бы стать представителем нижегородского Заксобрания в Совете Федерации РФ, — отметил Кочеров. — Я не готов оценивать эти версии. Мне ближе версия, согласно которой Сорокин хотел бы быть «серым кардиналом» при управляемом председателе Заксобрания. Но как показывает вчерашняя акция, очевидно, что у него на это нет ресурсов. Количества депутатов, которые готовы поддержать его, явно не достаточно».

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В этом случае срыв заседания оставался для участников фронды единственным выходом, считает эксперт. Если бы депутаты появились в Законодательном собрании, и заседание началось бы, правила, предлагаемые губернатором, были бы утверждены большинством голосов.

«Кворум срывается только в тех случаях, когда меньшинство уверено, что по голосам пройдет решение, которое его не устраивает», — отметил Кочеров.

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При этом он выразил уверенность, что лозунги о легитимности, чистоте и прозрачности выборов, декларируемые депутатами-саботажниками, являются обычной отговоркой.

«Политологи не зря указывают на то, что сорвавшие кворум депутаты Заксобрания в 2015 году сами выбирали председателя городской думы Нижнего Новгорода теми же методами и по тем же правилам, которые сами сегодня отвергают. Там, где у них было большинство, там, где они надеялись добиться победы, их вполне устраивали непрозрачные правила. Там же где их меньшинство, они говорят о прозрачности и честности выборов», — заметил эксперт.

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«У нас о защите демократических ценностей говорят только тогда, когда ущемлены чьи-то бизнес-интересы, или человека готовы посадить в тюрьму. Вот тогда у нас и начинают говорить о том, что это вызов демократии, что это нечестно, не справедливо. В остальное время наши депутаты принимают любые решение, соответствующие их интересам, даже самыми антидемокартическими способами. Поэтому не верю я во все эти россказни, что их заботит прежде всего прозрачность и чистота выборов. Хотя несомненно, что общим у всех этих депутатов оказалась неприязнь, а может быть даже и ненависть к действующему губернатору», — добавил политолог.

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Говоря о том, что именно может быть предметом торга между протестующими депутатами, Кочеров отметил их личные амбиции и бизнес-интересы.

«Они, конечно же, хотят получить какие-то комитеты в Заксобрании и рассчитывают на усиление своего влияния. Поскольку законопроекты, предлагаемые областным правительством, проходят обсуждения на комитетах, то от позиции председателя комитета очень многое зависит. И это дает ему возможности вступить в торг с областной администрацией по условиям принятия данного законопроекта. Он может диктовать свои условия, в том числе и коммерческие», — уверен Кочеров.

«У председателя Заксобрания возможностей для торга еще больше. Он руководит депутатским корпусом и может, при наличии определенного умения конечно же, настроить депутатов на принятие того или иного решения, — продолжил политолог. — Представитель областного Заксобрания в Совете Федерации — это лоббист, человек который может в Москве решать не только, или даже не столько интересы депутатов, сколько свои личные бизнес-интересы».

«Хотя я не исключаю, что для некоторых депутатов само занятие должности председателя комитета, даже не самого важного, ну например, комитета по регламенту, это признание их заслуг, это повышение их самооценки. Возможно, в других областях у этого человека достижений никаких нет, хотя он уже достиг 40, а может и 50 лет. А тут есть такая возможность. Или другой вариант — человек, который в свое время побывал на какой-то важной должности, а потом его, как он считает, незаслуженно забыли. Он может видеть в своем назначении на пост председателя комитета отдание ему должного за его заслуги. Для таких людей возвращение в политику, как вхождение в одну реку второй раз, реализация неудовлетворенных амбиций. А Сорокин этим пользуется», — считает политолог.

При этом он отметил, что оказавшиеся в протестном лагере депутаты забывают о том, что могут и вовсе не получить того, на что претендуют: «Они в меньшинстве, а пряников на всех не хватает. Ну сорвали кворум один раз. Не прошло. Что, второй раз срывать будут? А потом что, роспуск? Так их даже распускать не надо, они еще не депутаты. Заксобрание еще не приняло положений о прекращении полномочий депутатов прошлого созыва. У нас сейчас легитимным остается прошлый состав депутатов. Если дело дойдет до роспуска Заксобрания, то в первую очередь пострадают те, кого в прошлом созыве не было. А это Сорокин и многие из его сторонников. Они просто не станут депутатами».

«Меня сейчас очень интересует позиция регионального отделения партии. Потому что-то, что мы видим — это бунт внутри фракции. Это ставит под сомнение жизнеспособность самой фракции. Способна ли она принимать консолидированые решения по каким-то более важным вопросам, чем выбор председателя Заксобрания. Например, при принятии областного бюджета», — заявил Кочеров.

При этом он считает, что при том большинстве, которое на сегодня имеет в региональном парламенте «Единая Россия», принимать решения в вопросах избрания председателя, его заместителей, глав комитетов, фракция партии власти могла бы келейно: «Проблема только в том, что фракция расколота. Сторонники Сорокина есть как в этой фракции, так и среди оппозиционных партий. Понятно, что КПРФ поддерживает Сорокина за то, что он, возможно, помог провести им избирательную кампанию, и потому, что они очень обижены на губернатора Валерия Шанцева за то, что ряд их кандидатов по одномандатным округам были сняты. Хотя я не думаю, что Шанцев лично отдавал эти распоряжения».

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«И кстати, глядя на список депутатов и фракций, поддержавших Сорокина, можно сделать предположение о том, что все их избирательные кампании финансировались из одного источника», — политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32. В частности, на заседании не зарегистрировались единороссы Олег Сорокин, Леонид Гойхман, Наталья Смотракова, Владимир Солдатенков, Василий Суханов, Андрей Тарасов, Николай Шумилков, Юрий Лебедев, Антон Москалев, Вадим Жук, Юрий Балашов.

В полном составе заседание проигнорировали фракции ЛДПР (Никита Сорокин, Михаил Шатилов, Владислав Атмахов) и «Справедливая Россия» (Галина Клочкова, Александр Бочкарев) а также двое из четверых депутатов от КПРФ (Роман Кабешев, Владимир Буланов)

Ситуации со срывам заседания предшествовал скандал с выборами кандидатов на пост спикера Заксобрания. Группа депутатов заявила об оказываемом на них давлении и о готовящейся фальсификации результатов голосования. Они направили на имя полпреда в ПФО, в прокуратуру и ФСБ обращение с просьбой обеспечить законность и легитимность выборов.

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Первое заседание должно было быть посвящено избранию спикера областного парламента, его заместителей и глав комитетов. Евгений Лебедев, кандидатура которого была предложена губернатором Валерием Шанцевым и утверждена региональной конференцией «Единой России» для участия в выборах председателя Заксобрания, 3 октября взял самоотвод. Кандидатом на пост спикера стал единоросс Александр Табачников.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев считает, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, саботировавшие первое заседание областного парламента нового созыва, должны сложить с себя полномочия.

«Ходить на заседания — святая обязанность депутата. Избрав их, население оказало депутатам доверие. Но некоторые, видимо, не поняли, зачем избирались», — считает губернатор.