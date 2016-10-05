Севастополь, 5 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Два малых ракетных корабля (МРК) ВМФ РФ направлены из Севастополя в акваторию Средиземного моря. Там военные суда войдут в состав постоянного оперативного соединения в рамках плановой ротации, передает ТРК «Звезда».

mil.ru Малый ракетный корабль «Серпухов»

Корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол», вышедшие из гавани 4 октября, несут на себе ракеты «Калибр-НК». Корабли модернизированной серии проекта 21 631 «Буян-М» предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.

Проект предполагает строительство 12 таких кораблей, в настоящее время в строю находится 5 МРК. Производит корабли Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького.