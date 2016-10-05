Москва, 5 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил сегодня, 5 октября, штаб-квартиру Службы внешней разведкиРоссийской Федерации в Москве. Как передает пресс-служба главы государства, он встретилсяс сотрудниками службы и официально представил коллективу новогоруководителя СВР — Сергея Нарышкина.

kremlin.ru Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Михаил Фрадков

Путин поблагодарил Михаила Фрадкова, которыйпередал свои полномочия директора СВР Сергею Нарышкину, «за многолетнюю, плодотворную работу». Президентнапомнил, что Фрадков возглавил СВР в 2007 году, «имеяза плечами богатый опыт государственной службы, в том числена посту главы правительства страны». Под руководством Фрадкова, подчеркнул глава государства, СВР «сделаларяд серьёзных шагов вперёд. Модернизировалась её структура, были созданы новыеподразделения, существенно возрос авторитет ведомства у наших партнёрови союзников».

«В самыхсложных ситуациях, — напомнил Путин, Михаил Ефимович Фрадков неизменно проявлялвыдержку и незаурядную интуицию, мудрость, где надо — осторожность, а где надо — и решительность». Он сообщил о награждении Фрадкова орденом святого Георгия IV степени.

Представляя коллективу СВРНарышкина, глава государства отметил, что тот «хорошо проявил себяи в разведке, когда там работал, и в политике… и всегдаотличался высоким профессионализмом, ответственностью и серьезным подходомк любому порученному делу».