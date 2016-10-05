Берлин, 5 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, стало известно, что совет компании Nord Stream 2, оператора строительства газопровода «Северный поток — 2», возглавил бывший канцер Германии Герхард Шредер. Об этом сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои источники информации.

nord-stream.com Газопровод

В самой компании эти сведения подтвердили, пишет издание. Отметим, что ранее в течение десяти лет экс-канцлер ФРГ был главой консорциума по сооружению первой очереди трубопровода для поставок российского газа в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря. Причем, как пишет Tagesspiegel, Шредер сохранит за собой эту должность.

Напомним, что ранее партнеры по «Северному потоку — 2», а именно Engie, «Газпром», OMV, Shell, Uniper и Wintershall, уведомляли о создании СП антимонопольных регуляторов Германии и Польши. Германия без промедления выдала разрешение. Польша же сначала долго откладывала принятие решения по этому вопросу, но в итоге в конце июля текущего года все-таки отказала в выдаче разрешения. В свою очередь, в августе партнеры по «Северному потоку — 2» заявили, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании СП.

Во вторник, 4 октября, в рамках VI Петербургского международного газового форума глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с партнерами по строительству «Северного потока». Uniper, Engie, Shell, Wintershall и OMV, в свою очередь, подтвердили свое намерение способствовать реализации проекта. О подробностях договоренностей пока не сообщается.

Как ранее передавало ИА REGNUM с «полей» форума, сегодня генеральный директор «дочки» «Газпрома» «Газпром Экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что российский трубопроводный газ является самым оптимальным вариантом энергообеспечения ЕС с экономической и экологической точек зрения. По ее словам, дополнительные объемы голубого топлива увеличивают ликвидность рынка, укрепляют конкурентоспособность и развивают инфраструктуру и хабы внутри европейского рынка. То есть «Северный поток —2» вписывается в архитектуру поставок ЕС, и новый маршрут будет стимулировать развитие газовой инфраструктуры, интерконнекторов, которые соединяют газовые хабы, позволит оптимизировать загрузку газотранспортной системы ЕС, увеличить газовые потоки между хабами.