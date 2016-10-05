Москва, 5 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» выдвинула депутата Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Его кандидатура была предложена фракции президентом России Владимиром Путиным.

kremlin.ru Вячеслав Володин (справа)

Многие помнят Володина по парламентской деятельности, напомнил руководитель фракции Владимир Васильев. «Особенность еще и в том, что избирался он по одномандатному округу, работал в Администрации президента, много сделал для, чтобы политическая система стала более конкурентной, прозрачной, а выборы — легитимными», — отметил Васильев.

У Володина большой опыт взаимодействия с политическими партиями, подчеркнул парламентарий.

На посту в администрации президента Володин вел активное взаимодействие с регионами, хорошо знает их потенциал и проблемы, говорит депутат. «В нашей огромной стране, в Госдуме, которая призвана принимать объединяющие общество законы, такие знания необходимы», — подчеркнул Васильев.

Ранее президент России подписал указ об освобождении Володина с поста первого заместителя руководителя администрации президента (АП). На его должность назначен экс-глава Росатома Сергей Кириенко.