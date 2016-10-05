Ольштын, Польша, 5 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Существенным фактором развития российско-польских отношений было местное приграничное передвижение (МПП). Об этом заявил вице-маршалек Варминьско-Маузрского воеводства Марчин Кухчиньский, выступая сегодня, 5 октября, с приветственным словом на форуме делового сотрудничества между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским воеводством, передаёт корреспондент ИА REGNUM из Ольштына.

Эдуард Молчанов / REGNUM Вице-маршалек Варминьско-Маузрского воеводства Марчин Кухчиньский

«В течение нескольких последних лет существенным фактором развития наших отношений было местное приграничное передвижение, — сказал вице-маршалек. — Мы констатировали очень положительный и благоприятный для обеих сторон товарообмен. Хозяева магазинов и отелей получали пользу от сотрудничества».

Представитель Варминьско-Мазурского воеводства выразил надежду, что «приостановка МПП не сократит нашу активность в области сотрудничества».

Прежде всего, по словам вице-маршалка, это касается подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Глубоко уверен, что для наших предпринимателей и регионов мундиаль — это чрезвычайный шанс», — отметил Кухчиньский.

Также Кухчиньский упомянул программу трансграничного сотрудничества Россия — Польша, на которую выделено 60 млн евро. «Эти средства можно применить для расширения инфраструктуры и тем самым укрепить наше сотрудничество», — подытожил он в приветственном слове .

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 5 октября, в польском городе Ольштын проходит российско-польский совет по сотрудничеству, а также форум делового сотрудничества между бизнесменами Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства.