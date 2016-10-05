Осло, 5 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг привлекла к себе ненужное внимание 4 октября во время заседания парламента страны, когда она решила поиграть в популярное мобильное приложение Pokemon Go, сообщает TV2.

PIRO4D Pokemon GO

В свою защиту глава правительства заявила, что особо поиграть не получилось, потому что в Стортинге не было покрытия GPS, а игру она открыла, чтобы проверить свой статус.

Иронии ситуации придало то, что в этот момент выступал никто иной, как лидер либеральной партии Норвегии Трине Скай Гранде — также заядлый ловец покемонов, вызвавшая волну негодования, когда её застали за игрой в приложение на заседании Минобороны страны в конце августа.

«Она услышала достаточно из того, что я сказала. Мы, дамы, справляемся с двумя делами одновременно, как вы знаете», — написала в своем Twitter Гранде в защиту Солберг.

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