Москва, 5 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В центре Москвы с начала 2016 года построили 19 объектов общей площадью 324 тысячи квадратных метров. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, в центральной части города будут продолжены строительные работы на 174 объектах общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров.

ds.mos.ru Новое здание театра Олега Табакова

На портале уточнили, что все вводимые объекты находятся на контроле Мосгосстройнадзора. Так, среди построенных зданий — театр Табакова на улице Гиляровского, здание Московского театра детской книги «Волшебная лампа» на Сущёвской улице, жилые комплексы в Наставническом переулке, на Садовнической улице, на Калитниковской улице и комплекс апартаментов в 3-м Люсиновском переулке. Кроме того, были введены гостиница в Гороховском переулке, деловой центр на улице Красина и завершена реконструкция Московского епархиального дома в Лихове переулке.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Мосгосстройнадзора, с начала 2016 года выявлено 7 913 тысяч нарушений, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.