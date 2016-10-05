Берлин, 5 октября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии (октябрь 1998 года — ноябрь 2005 года, предшественник Ангелы Меркель) Герхард Шрёдер возглавил совет компании Nord Stream 2. Информация подтверждена представителем компании, пишет газета Tagesspiegel.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Напомним, Nord Stream 2 — компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». На 100% принадлежит дочерней компании ПАО «Газпром» — Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября генеральный директор ООО «Газпром Экспорт» Елена Бурмистрова заявила, что «Северный поток — 2» будет способствовать развитию газовой отрасли Евросоюза.

Новый маршрут будет стимулировать развитие газовой инфраструктуры, интерконнекторов, которые соединяют газовые хабы, позволит оптимизировать загрузку газотранспортной системы ЕС.