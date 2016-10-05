Стокгольм, 5 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Шведский автомобильный концерн Volvo намерен до 2020 года перестроить свои производственные мощности на выпуск кроссоверов и внедорожников. Об этом, как передает Life.ru, сообщил руководитель отдела исследований и разработок шведского бренда Петер Мертенс.

OSX Volvo Cross Country

«Шведская марка намерена до конца нынешнего десятилетия представить несколько новых кроссоверов, первым из которых станет паркетник XC40», — говорится в сообщении.

По словам Мертенса, XC40 будет построен на совместной шведско-китайской платформе CMA, а прототипом кроссовера станет концепт Volvo 40.1.

При этом он добавил, что популярность автомобилей сегмента SUV неуклонно растет, поэтому в компании решили сделать ставку на выпуск именно таких транспортных средств.

Отметим, что шведский автомобильный концерн Volvo за 2015 год продал по всему миру чуть более 500 000 машин, из которых порядка 267 000 экземпляров — кроссоверы XC и Cross Country.