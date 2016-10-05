Мурманск, 5 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Спикером регионального парламента путем открытого голосования избран большинством голосов Сергей Дубовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманской областной думы.

duma-murman.ru Сергей Дубовой

Сергей Михайлович Дубовой родился 8 октября 1952 года в с. Балаклея Смелянского района Киевской области.

В 1975 году после окончания Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища им. С. М. Кирова был направлен для дальнейшего прохождения военной службы на Краснознаменный Северный флот (Видяево).

Участник девяти дальних морских походов. Прошел все ступени службы на подводных лодках от командира штурманской боевой части до командира дизельной подводной лодки. Более семи лет возглавлял Видяевский район базирования сил флота.

В 1989 году окончил Военно-морскую академию им. А. А. Гречко.

В 2003 году окончил Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2001 года является гГлавой муниципального образования ЗАТО п. Видяево.

Секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия».

Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За 10,15,20 лет безупречной службы в ВС СССР», медалью «Георгий Жуков», юбилейными медалями «70 лет ВС СССР», «60 лет ВС СССР», «За отличие в военной службе», «За службу Отечеству», Почетной грамотой Мурманской областной думы, Почетной грамотой губернатора Мурманской области, Почетной грамотой Избирательной комиссии Мурманской области.

Избран в Мурманскую областную думу шестого созыва по единому избирательному округу.