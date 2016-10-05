Омск, 5 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Омской области структура поддержки инвестиционной деятельности создана формально. Региональные власти озабочены тем, что привлекают внешнего инвестора, а о наличии внутреннего инвестора зачастую просто забывают, заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский предприниматель, учредитель компании «Алина» Татьяна Еременко.

Ethan Инвестиции

По ее словам, чтобы регион стал привлекательным для инвесторов, необходимо приложить определенные усилия: «Во-первых, речь идет о четко работающей инфраструктуре, которая создана для осуществления инвестиционной деятельности. Внутри региона должны отлаженно работать административные механизмы, отвечающие за это. Вся управленческая работа должна быть заточена под привлечение и аккуратную работу с инвесторами. Это и есть создание инвесто-ориентированной административной среды».

Во-вторых, в регионе обязательно должна быть эффективная внутренняя налоговая система стимулирования и финансовой поддержки инвестора. Должна быть «вкусная» ситуация по налогам для инвестора, чтобы он не переметнулся в соседний регион, отметила Татьяна Еременко. И, в-третьих, должны быть кадры: «Желательно, чтобы рабочая сила была дешевой, чтобы инвестор выигрывал на размещении своего предприятия в регионе. Ну и, конечно, нужен бренд. Ведь регион-бренд — это уже гарантия, что твой продукт, который ты в регионе произвел, будет покупаться и продаваться. Это, пожалуй, основные задачи, которым должен соответствовать любой субъект РФ, желающий привлечь инвесторов».

На вопрос, соответствует ли этим критериям Омская область, создана ли в регионе структура поддержки инвестиционной деятельности, эксперт ответила следующим образом: «Формально да, создана. Например, у нас есть агентство развития и инвестиций Омской области — отдельно выделенная структура, которая этим занимается. Также у нас есть грамотный министр экономики — Оксана Николаевна Фадина, которая действительно этим занимается. Она готова с каждым инвестором встречаться, вникать во все».

Татьяна Еременко напомнила, что бывает два типа инвесторов — внутренние и внешние. «Региональные власти озабочены тем, что привлекают внешнего инвестора. Готовят под него инфраструктуру, очень часто они забывают о наличии внутреннего инвестора, то есть о собственном региональном бизнесе, который в регионе существует. С внутренним инвестором работа ведется из рук вон плохо, а с внешним наши власти стараются как-то соответствовать всем требованиям», — считает собеседница ИА REGNUM. Она добавила, что в целом настоящей инвестоориентированной административной среды в Омской области так и не создано: «Формально она существует, но реально — не работает. Это механизм на холостом ходу. И инвесторы не выбирают Омск и размещаются в Томске, в Новосибирске, на Алтае и так далее».

Следующий очень важный фактор — это эффективная система налогового стимулирования и финансовой поддержки инвестиционной деятельности в конкретном регионе. Эксперт отмечает, что любому инвестору обязательно нужна территория, выделенные мощности, электричество, дороги, газ, в общем, инфраструктурная поддержка: «Обычно об этом договариваются сразу с региональными властями. И после гарантии определенных мощностей инвесторы уже просчитывают, насколько для них это выгодно. Также они рассматривают налоговые затраты, связанные с платежами на имущество, которое либо покупается, либо берется в аренду».

Еременко приводит в пример реальную ситуацию, сложившуюся в Омской области: «Союз предпринимателей (Татьяна Еременко состоит в координационном совете Омского областного союза предпринимателей — прим. ИА REGNUM ) получает из министерства экономики Омской области проект изменений в закон Омской области «О внесении изменений в закон Омской области «О налоге на имущество организаций». Этот закон принимали еще в начале 2000-х годов, и сейчас он требует изменений. Наши эксперты отрабатывают этот документ, и готовят в него свои предложения. Рассматривается проект, в котором указана дифференцированная ставка по налогу на недвижимое имущество. Она поднимается из года в год, достигая максимального размера к 2022 году. Мы предложили вариант еще смелее — в 2017 году ставку не менять, в 18-м — 0,1% от размера кадастровой стоимости. В 2019 — 0,3%, в 20-м — 0,5%, в 21-м — 1%, в 22-м — 1,5%. И с 2023 года уже 2%. Это предложение мы основываем на том, что в настоящее время во многих соседних регионах подобная система существует».

«Также законом определяется минимальная площадь, при которой берется этот налог. В проекте министерство экономики Омской области заложило площадь от 5 тыс. кв. метров. В Новосибирске, к примеру, от 3 тыс. кв. метров. Так что Омск был бы для инвестора интереснее, — продолжает собеседница ИА REGNUM. — Через некоторое время мои коллеги из облсоюза предпринимателей идут на общественный совет при Минимуществе Омской области. Выясняется, что уже готов указ губернатора о подготовке перечня объектов, которые входят в налогооблагаемый портфель, от 500 квадратных метров! И этот перечень будет утвержден в 2016 году, в соответствии с НК РФ с 1 января 2017 года все владельцы объектов недвижимости 500 м2 и выше должны начать платить налог по единой ставке 2,2%! И это несмотря на то, что Минэкономики в законопроект, на который мы давали данное заключение, заложило вступление в силу с 2018 года ставку от 0,1% и порог от 5 000 м2».

«В результате эмоционального обсуждения нам удалось протащить на Совете решение об оставлении проекта указа без рассмотрения. Но что будет дальше — не ясно. Вот такая у нас забота об инвестиционном климате в регионе — два министерства и губернатор работают совершенно врозь, понимая, что своим решением навредят бизнесу. Потому что после утверждения перечня с порогом 500 м2 законопроект Минэкономики с 5 000 м2 становится бессмысленным. Поэтому пока ожидать, что внутренний инвестор не уйдет из Омска, и что придет внешний инвестор, не приходится», — делает вывод Татьяна Еременко.

По ее словам, в привлечении инвесторов также важен кадровый потенциал региона. Что касается Омска, там более дешевая рабочая сила, чем в том же Новосибирске (чем более благополучен город, тем выше зарплата у людей, которые в нем трудятся). В этом смысле инвесторам Омск более выгоден.

«И последнее, что касается создания и продвижения бренда Омской области. На самом деле, мне горестно об этом говорить, но бренд региона так и не создан. Для каких-то целей с герба города Омска убрали все, кроме крепостной стены. Нет всего того важного, что говорит о месте Омской области и самого Омска на сибирской земле, связанного с историей и задачами региона. Нет никакой информации о том, чем мы известны. Так скажем, не создан «миф» о значимости Омской области», — говорит Еременко.

«Подведем итоги. Административную инфраструктурную поддержку по пятибалльной шкале в Омской области можно оценить на тройку. Создание инвестоориентированной административной среды — на два-три балла. Систему налогового стимулирования — тоже на двойку, кадровый потенциал — на четверку (из Омска уехало большое количество талантливых серьезных менеджеров в другие регионы, уезжает и молодежь). Создание и продвижение бренда Омской области тоже можно оценить лишь на тройку, к сожалению. Получается, что над инвестиционной привлекательностью региона еще нужно работать и работать. И при этом власти должны лучше координировать свои усилия, чтобы ни один инвестор не уходил от нас. Ведь инвестора, точно также как ребенка и жену, нужно любить. И если ты его не любишь, он найдет того, кто будет его любить и уважать», — подытожила Татьяна Еременко.

Напомним, в правительстве Омской области в конце сентября текущего года заявили, что в соответствии с новым регламентом в регионе проводится мониторинг инвестиционных проектов для прогнозирования потребности в кадрах. В результате реализации инвестиционных проектов в 2016—2018 годах планируется создать более 3 тыс. дополнительных рабочих мест. Третья часть от прогнозируемых трудовых ресурсов будет привлечена в сферу сельского хозяйства, более 11% — для производства пищевых продуктов, почти 19% — в здравоохранение и сферу предоставления социальных услуг, около 17% — на обрабатывающие производства. В 2016 году за счет реализации инвестпроектов будет создано до 900 новых рабочих мест, заверили в облправительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года на форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин завил, что губернаторам, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов, придется нести личную ответственность. В том числе президент не исключил и кадровых решений.

Напомним также, на конец октября текущего года запланировано заседание президиума Государственного совета по теме «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации». В связи с этим ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускает специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями. Примечательно, что наиболее интересные предложения будут учтены при подготовке доклада рабочей группы на заседании Госсовета.

Чтобы направить свои предложения в адрес рабочей группы, необходимо пройти по ссылке http://crreg.ru/anketa.html и заполнить форму, размещенную на сайте ИА REGNUM, или обратиться в Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов по адресу mail@crreg.ru.

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