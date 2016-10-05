Ярославль, 5 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля утвердил подготовленный депутатами проект решения о порядке проведения конкурса на должность мэра Ярославля. При этом депутаты не согласились с мнением мэрии города, что рассмотрение этого вопроса следует отложить, сообщает корреспондент ИА REGNUM

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5 октября в рамках заседания муниципалитета Ярославля четко обозначился конфликт между мэрией и представительным органом власти в Ярославле. Формальной причиной противостояния стали разные взгляды на процедуру избрания мэра города.

Мэрия высказала критику в адрес проекта, подготовленного муниципалитетом, сославшись на то, что он «не соответствует федеральному законодательству и содержит множество коррупциогенных факторов». При этом на днях мэрия внесла на рассмотрение муниципалитета свой проект проведения конкурса на должность мэра, однако он еще не прошел профильную комиссию и не мог быть рассмотрен на заседании.

Обсуждение вопроса шло достаточно спокойно: своё мнение высказали представители прокуратуры, правового управления мэрии и профильной комиссии муниципалитета, прозвучало предложение отложить рассмотрение вопроса до выработки консолидированного решения. Однако, достаточно неожиданно для многих новоявленный советник мэра Ольга Стукалова в своём выступлении косвенно обвинила депутатов в некомпетенции и пособничестве коррупции. Её речь была настолько вызывающей, что после недолгого возмущения депутаты муниципалитета решили принять уже подготовленный свой вариант проекта.

Это решение не является окончательным в вопросе процедуры конкурсного избрания главы города. Мэрия Ярославля имеет полное право подготовить свой вариант. Разница лишь в том, что он будет оформлен как поправка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия положения о конкурсе на пост мэра Ярославля, разработанная муниципалитетом, предусматривает максимально открытую процедуру, возможность участия в конкурсе почти ни чем не ограничена. Кроме того, в конкурсную комиссию войдут председатель муниципалитета и все руководители постоянных комиссий. Далеко не все из них лояльны новому и.о. мэра Владимиру Слепцову.

Мэрия, в свою очередь, предлагает «депутатскую половину» сформировать иначе: 3 человека из состава депутатов муниципалитета, а 3 — из сотрудников мэрии города. Председателя же конкурсной комиссии назначит губернатор.

Другие отличия документа, подготовленного мэрией, касаются требований к претенденту на пост мэра Ярославля. Они существенно ограничивают круг лиц, которые могут пройти конкурсный отбор. В частности, мэром может стать лишь человек, отработавший не менее 10 лет на муниципальной или государственной службе. Кроме того, он должен иметь профильное высшее образование. Этим требованиям отвечает исполняющий обязанности мэра Владимир Слепцов, однако не отвечает, к примеру, ни один из нынешних депутатов муниципалитета. Как иронично отметил председатель муниципалитета Павел Зарубин, по этим критериям на пост мэра Ярославля не смог бы претендовать и Виктор Волончунас, руководивший городом более 20 лет.