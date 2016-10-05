Москва, 5 октября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует окончание войны в Сирии к концу 2016 года. «Если правительственные войска в Сирии еще больше усилятся, то уже к Новому году могут завершить войну», — отметил Жириновский.

syria.mil.ru Военнослужащие РФ в Сирии

«США тоже это понимают и начинают нервничать. Понимают это и боевики, и им сейчас выгодно выслужиться перед США», — рассуждает парламентарий.

Именно с этим он связывает обстрел российского посольства в Дамаске.

Жириновский настаивает на усилении охраны российского диппредставительства и предлагает вывезти в Россию всех женщин. «Американские посольства в тех странах, где есть вооруженный конфликт, усилены бетонными укреплениями, их охраняет морская пехота», — указал он.