Вологда, 5 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Региональное правительство подписало соглашение с петербургской компанией «Parabola Group» о строительстве нового сырного завода под Вологдой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве. Планируется, что завод появится в поселке Лесково Вологодского района. Молочное сырье для завода будет поступать от региональных аграриев. С ними уже провела переговоры региональная Корпорация развития, которая сопровождает этот проект. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 350−400 млн рублей.

rabstol.net Сыры

«Для нас очень важно соглашение, подписанное с петербургской компанией, которая будет развивать у нас новое предприятие по производству твердых и полутвердых сыров. Объем выпуска твердых и полутвердых сыров на новом производстве составит порядка 3,5 тыс. тонн. Увеличение объемов производства будет более чем двукратным, и мы станем российским лидером по производству твердых сыров и регионом-экспортером сыра за пределы Вологодской области», — цитирует корреспондент ИА REGNUM главу региона Олега Кувшинникова.

По словам губернатора, площадка для строительства нового завода в Вологодском районе уже подобрана, а сейчас идет проектирование этого крупного предприятия.

Добавим, что параллельно еще один завод по производству, фасовке и нарезке сыра заработает в Череповце. Здесь объемы производства составят порядка 1000 тонн в месяц. Продукт будет продаваться в 63 регионах нашей страны, а также в Казахстане, Туркменистане, Белоруссии и США.

Сейчас Вологодская область выпускает порядка 2,5 тыс. тонн сыров: в частности — сыр фета, который сейчас активно вытесняет с полок магазинов европейские аналоги.